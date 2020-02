¿Qué declaró la excongresista colombiana Aída Merlano ante la justicia venezolana?

La excongresista de Colombia, Aída Merlano, en el marco de su audiencia especial suscitada este jueves en Caracas, denunció un plan por parte del presidente de la Nación cafetera, Iván Duque, así como de clanes políticos como las familias Char y Gerlein, de querer asesinarla por las pruebas que tiene sobre la corrupción en la política colombiana.

"Mi desesperación, me llevó a buscar refugio en este país. Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con el propósito de asesinarme, luego de la fuga organizada por una clase dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez", indicó Merlano en su audiencia.

Asimismo, reiteró que en el momento de querer dar un viraje a la política regional, el entonces Fiscal Martínez en conjunto con el excandidato presidencial, Germán Vergas Lleras, empezaron a sembrar delitos en su contra, "sembraron pruebas que me incriminaban en delitos como porte de arma en calidad de custodia, concierto para delinquir y corrupción el elector", agregó.

En el momento de su captura, la exparlamentaria insistió que la familia Gerlein y Char le pagaron al capitán de la Cárcel "El Buen Pastor", Álvarez, para que la agredieran, "pagaron para que me maltratara e hicieron operativos constantes en mi celda para sacar las pruebas que yo tengo sobre la corrupción que se maneja en el país", añadió.

"Cuando quise hacer un acuerdo con la Corte para contar la verdad, no me quisieron escuchar, esa verdad que guardé durante dos años por miedo a que mi familia fuera asesinada.

Un abogado enviado por la familia Char (Arturo y Alex) hablaron de la fuga que organizaron. El propósito de la fuga era asesinarme cuando me sacaran de la celda", manifestó Merlano.

Intentos de asesinato

La excongresista, aseveró que su fuga fue organizada por la familia del empresario, Julio Gerleim, así como de la familia Char, caciques electorales de la región del caribe colombiano, "ellos organizaron mi fuga para posteriormente asesinarme", agregó.

"El señor Iván Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, pero no me podían asesinar en el lugar donde estaba guardada, estaba secuestrada. Me llevaron a un lugar donde nunca me sacaron y me les fugué por primera vez en la ciudad de Bogotá (...) Me fui con uno de mis captores, luego que dieron con el captor, el día 15 me les escapé de una finca de Valledupar, donde me iban a matar. Uno de los captores me confesó que me querían matar y enterrarme en una fosa, cuando logré fugarme por segunda vez, el presidente Duque incrementó la recompensa contra mí por 200 millones de pesos", manifestó la exparlamentaria.

Corrupción colombiana

"Para nadie es un secreto que más del 90 por ciento del Congreso de Colombia, se elige comprando votos, sobre todo en la región caribe. Son pocos los que se eligen a conciencia. Todos los políticos de derecha se eligen comprando votos (...) En cada esquina de las regiones hay un líder comprando votos para un candidato de derecha", confesó Merlano.

Ante una juez, la excongresista reafirmó que la derecha colombiana se distingue por comprar votos y recibir coimas por parte del gobierno que financiaron, "todos los presidentes desde Álvaro Uribe Vélez hasta el actual, se elige comprando votos. Se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte de campañas políticas, sé del momento y a quienes se le entregaron dinero, así como los recursos que manejan los congresistas para financiar campañas", añadió.

Merlano denunció que el entonces súper ministro y exfisal General, Néstor Humberto Martínez, fue nombrado en estos cargos por orden del oligarca Luis Carlos Sarmiento Ángulo para garantizar que grandes contrataciones fueran otorgadas a la empresa Odebrecht, "garantizó que las contrataciones fueran entregadas a Odebrecht, así como a empresarios, que a su vez le iban a entregar comiciones a congresistas para cumplir con las cuotas políticas que aportaban cada senador y representantes de los partidos de derecha, porque los de izquierda no participan en la mermelada", agregó.

Exsenadora Aída Merlano "Si yo hablo van a caer todos los presidentes, desde Uribe hasta Santos" pic.twitter.com/GkaLKWHF2G — teleSUR TV (@teleSURtv) February 6, 2020

"Cuando se empieza a descubrir el entramado de la corrupción de Odebrech, el presidente Duque se da cuenta que era importante pone a Martínez como Fiscal y se entregan cupos indicativos a congresistas para que votarán por Martínez y se eligiera como Fiscal (...) si Martínez cae, se cae media clase política", aseguró la excongresista.

"La empresa Odebrecht si entregó una alta suma de dinero para financiación de la campaña de Santos (...) Estoy abierta a seguir dando pruebas de los financiamientos a campañas presidenciales, y una vez elegidos presidente, pruebo como ellos pagaban coimas y repartían a congresistas sus cupos indicativos", confesó Merlano.

Asimismo, enfatizó que el empresario Julio Gerlein junto a Alex y Arturo Char, compran votos en la costa caribe y son máximos financiadores de campañas presidenciales, "ellos son los mayores contratistas del Estado y máximos financiadores de campañas presidenciales de los últimos años, desde hace 20 años, desde antes de la campaña de Uribe Vélez. Fui testigo de la altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas", denunció.

Señalamientos a la justicia colombiana

Merlano denunció que la Corte Suprema de Justicia colombiana, no le dio la posibilidad de presentar las fehacientes pruebas del entramado corrupto de la derecha cafetera, "cuando quise hacer un acuerdo con la Corte para contar la verdad, no me quisieron escuchar", agregó.

"Cuando entregue las pruebas no solamente cae Duque, sino Uribe, Santos, casi media clase política y el partido conservador completo (...) trato de escapar de una maquinaria política criminal que tiene nexos con paramilitares, el país debe saber la verdad", expresó la excongresista.

Peticiones

"Yo pido que se me brinde protección a mi integridad, porque me siento tranquila. Desde que fui capturada aquí, he encontrado paz, no dormía tranquila pensando que mis enemigos me encontraran. Le tengo miedo al gobierno colombiano, a la clase política, a mis enemigos que quieren verme muerta", expresó.

Además, reafirmó su postura de colaborar con la justicia y pidió que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pueda gestionar con organismos internacionales garantías a su familia en el momento que presente pruebas escritas y audiovisuales, "quiero pedir, si es posible, que el presidente Maduro pueda extender a relaciones diplomáticas con otros países y organizaciones como CIDH este caso porque tengo miedo de volver a mi país", solicitó.

"De pasarle algo a un miembro de mi familia, los únicos responsables son el expresidente Álvaro Uribe Velez; la familia Char (Fuad Abdala, Arturo y Alex); la familia Gerlein en cabeza de su hijo, Julio Eduardo y Margarita Gerlein, quienes organizaron mi fuga y planearon mi asesinato", concluyó.