Venezuela desmonta mentira publicada por medio colombiano para perjudicar al Gobierno Bolivariano

El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este lunes una rueda de prensa en la que desmintió una publicación realizada por la revista Semana este fin de semana que pretende vincular al Gobierno Bolivariano con supuestos grupos irregulares en Colombia.

"La publicación de la revista Semana está plagada de mentiras sobre el funcionamiento del Estado venezolano", denunció el funcionario quien mostró pruebas que desmontan esa matriz comunicacional, la cual atribuyó al expresidente Álvaro Uribe Vélez como autor intelectual.

Rodríguez aseguró que el supuesto documento extraído de los cuerpos de inteligencia venezolanos no utiliza la terminología de la institucionalidad de ese país.

"Colocan un escudo donde no debe haber, colocan un sello donde no va, con una tipografía que no es utilizada... es una terminología que no corresponde...", alegó y mostró la forma real en la que los documentos venezolanos son emitidos.

#CEOFANB ALERTA! PUEBLO VENEZOLANO! Rechazamos mentira publicada por la Revista Perro de Guerra Semana. Falsificaron un Radiograma para elevar abastecimientos y mintieron colocando texto sobre grupo guerrillero de Colombia. La FANB COMBATE diariamente grupos armados colombianos pic.twitter.com/MqXjk8iGP5 — A/J REMIGIO CEBALLOS (@CeballosIchaso) September 9, 2019

Asimismo, hizo referencia a un apartado de este artículo que califica a Venezuela como un "vecino problemático". En este sentido, Rodríguez recordó que Colombia es un país que tiene desde hace más de 50 años un conflicto armado y es actualmente el mayor productor de drogas del mundo.

Recordó que el Gobierno de Colombia acoge a cabecillas de grupos terroristas venezolanos, golpistas, y otros prófugos de la justicia como Julio Borges.

Rodríguez recordó, además, que Colombia tiene 8,5 millones de víctimas por el conflicto armado-social; más de 7 millones de desplazados, siete bases militares estadounidenses y que más de 670 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

"¿Quién es el vecino problemático?", cuestionó el vicepresidente de Comunicaciones venezolano, al recordar también que si país ha acogido a más de 10 millones de colombianos.

El funcionario venezolano aseguró que la publicación de este artículo pretende justificar que Venezuela sea incluida por Estados Unidos en la lista de países que apoyan el terrorismo.