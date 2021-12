Conviasa rechaza presunto mal estado de una de sus unidades

La aerolínea venezolana Conviasa rechazó este domingo un presunto mal estado de una de sus unidades, luego que en redes sociales se divulgó una información de un avión que se presumía pertenecía a la compañía.

En su cuenta de Twitter, la aerolínea aclaró que Conviasa no tiene un Boeing 737-300 como se muestra en la fotografía publicada en redes sociales, además las aeromozas dela línea aérea visten de color gris no de rojo y en Perú la empresa no puede abastecerse, ya que no tiene autorizaciones en ese país.

La aerolínea considera que la noticia es falsa y las páginas amarillistas se dedican a desinformar, puntualizó. También en redes sociales trabajadores de la empresa confirmaron que Conviasa no tiene ese tipo de aviones en su flotilla.

#18Dic Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C — Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021

Previamente desde redes sociales se publicó información que cuestionaba la falta de mantenimiento de una avión de la empresa aeronáutica en un vuelo de Caracas a Chile, que tuvo que hacer una parada en Perú.

No es la primera vez que la aerolínea bandera de Venezuela es víctima de estos ataques con desinformación con respecto a sus labores.

Conviasa es una compañía aérea de origen venezolana constituida en el 2004 para fortalecer el mercado y posicionarla como la aerolínea de bandera del país. Su sede central se ubica en Maiquetía.