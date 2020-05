Un tribunal inglés ordenó que el próximo 22 de junio se celebrará una audiencia para decidir sobre la demanda de Venezuela contra el Banco de Inglaterra, luego que esta entidad financiera se negara a devolver al país suramericano 31 toneladas de oro.

La información fue difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de la red social Twitter. "Nuestra lucha continúa para devolver el oro venezolano (...) Esperamos obtener justicia, para salvar vidas venezolanas durante esta pandemia", indicó la entidad.

El oro retenido en el Banco de Inglaterra está valorado en un billón de dólares, que será destinado a la compra de medicinas, alimentos y equipos médicos que le permitan enfrentar la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con declaraciones del presidente del BCV, Calixto Ortega, dicha compra se realizará a través del Programa de Naciones Unidas (PNUD), que recibirá directamente los fondos una vez que sean liberados por el Banco de Inglaterra.

"Acordamos con el PNUD que recibieran ellos los fondos directamente. No es mi palabra, no es que estoy diciendo que yo voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos. Son las Naciones Unidas quienes lo están diciendo y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente", explicó Ortega.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el presidente Nicolás Maduro solicitó llevar al Banco de Inglaterra ante la Corte Penal Internacional por cometer "delitos de exterminio" y "lesa humanidad", tipificados en el Estatuto de Roma.