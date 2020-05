Venezuela concreta agenda de flexibilización de cuarentena con sectores económicos

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este domingo un balance de las reuniones sostenidas con sectores económicos que se flexibilizan en el marco de la cuarentena, así como las cifras actuales de contagios de la Covid-19.

“Culminamos un importante taller de trabajo con 10 sectores que se activan de nuestra economía en esta nueva fase de flexibilización de la cuarentena", indicó la vicepresidenta.

La vicepresidenta agradeció el compromiso de todos los sectores económicos para la producción en el país, "mañana 1 de junio se activarán los sectores en el método 5x10, cinco de flexibilización, 10 de cuarentena. El principal protagonista es el pueblo con su máxima conciencia", agregó.

#EnVivo �� | Vicepresidenta ejecutiva @drodriven2 insta al pueblo venezolano a mantener las medidas de prevención y contención del COVID-19 durante la fase de flexibilización de la cuarentena pic.twitter.com/XnlYhlkLEg — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) May 31, 2020

"El sector transporte tendrá una franja horaria de 7:00 am a 5:00 pm; las agencias bancarias estarán abiertas de 9:00 am a 1:00 pm; el sector construcción saldrán de 8:00 am a 1:00 pm; las ferreterías abren las puertas de 11:00 am a 4:00 pm; los consultorios médicos y odontológicos van de 7:00 am a 2:00 pm; peluquería de 10:00 am a 4:00 pm; industria de textil y calzado tendrá apertura de 10:00 am a 4:00 pm; la agroindustria va de 9:00 am a 3:00 pm; talleres mecánicos estarán abiertos de 10:00 am a 2:00 pm; finalmente servicios personalizados que van de 7:00 am a 4:00 pm", informó la vicepresidenta.

Rodríguez señaló que los centros comerciales no se acogen a esta primera medida de flexibilización, pero centros médicos y peluquerías que estén en el interior de las plazas comerciales podrán abrir sus puertas.

"La salud nos unió y ahora nos debe unir la economía, debemos garantizar la producción de alimentos, de medicamentos. Tenemos absoluta certeza que la conciencia nos permitirá controlar esta enfermedad, ha sido una reunión muy satisfactoria", expresó Rodríguez.

Balance de la Covid-19

"En las últimas 24 horas, se han registrado 21 nuevos casos en territorio nacional de transmisión comunitaria, de los casos son tres pequeños focos que ya se encuentran aislados. Llegamos a los casos a través del despistaje masivo y personalizado", indicó Rodríguez.

Asimismo, la vicepresidenta aseveró que este domingo se registraron más casos importados en la nación suramericana, "confirmamos 30 casos importados (14 de Colombia, 10 de Brasil y seis por contacto con viajero internacional). Del total de contagios 1.131 son importados, de los cuales 629 casos provienen de Colombia y 169 casos de Brasil, representando un 75 por ciento", agregó.

#EnVivo �� | “En las últimas 24 horas se han registrado 21 nuevos casos de COVID-19 por transmisión comunitaria y 30 casos importados (14 de Colombia, 10 de Brasil y 6 por contacto con viajero internacional)”, para llegar a un total de 1.510 contagios, informó @drodriven2 pic.twitter.com/FO61jxIEDl — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) May 31, 2020

"Tenemos un total de 1510 casos confirmados de coronavirus, 379 por contacto comunitario, 196 por contacto internacional, 935 por viajeros internacionales", señaló la vicepresidenta.

Rodríguez reafirmó que las autoridades sanitarias seguirán garantizando las pruebas para detectar el virus en todo el país, "al día de hoy, Venezuela ha aplicado 975.825 pruebas, lo que representa 32.528 tests por millón de habitantes", añadió.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, reiteró las recomendaciones que se deben seguir para prevenir el virus de la Covid-19, "uso obligatorio de la mascarilla, lavado periódico de las manos y la higiene personal, lavar durante 20 segundos las manos, el distanciamiento social, desinfectar los lugares de trabajo, dos veces al día", aseveró.

"Mañana comenzamos una nueva etapa de esta pandemia, pero para el éxito de esta flexibilización todos debemos aceptar una nueva forma de vivir y trabajar. Todos deben entender que hay que informar todas las medidas que hemos venido aplicando", manifestó Alvarado.

"Hay que tomar en cuenta una serie de normas como evitar reuniones superiores a las 10 personas y siempre con distanciamiento de metro y medio, evitar saludos con contacto físico, evitar tocar la cara (...) Al acudir a los centros de salud deben ir solos y evitar el aglomeramiento de personas. Aplicar citas por horas", concluyó el ministro de Salud.