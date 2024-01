Papa Francisco: marxistas y cristianos tienen una misión común

El papa Francisco sostuvo un encuentro con representantes del proyecto de diálogo Dialop Transversal, a quienes invitó a construir un futuro mejor, que deje atrás una época de divisiones, guerras y polarizaciones, y a combatir juntos la corrupción e ilegalidad.

El sumo pontífice recibió el miércoles pasado en el Vaticano, en el Aula Pablo VI, a 15 representantes del referido proyecto de diálogo entre socialistas/marxistas, comunistas y cristianos, destinado a formular una ética social común para Europa.

Les trasmitió que construir un futuro mejor es misión común de los cristianos y los marxistas, en momentos en que urge contrarrestar lo que definió como triple lacra de la corrupción, el abuso de poder la anarquía.

Encuentro de Baier con Francisco: Compromiso común por la justiciahttps://t.co/lAjbbHlPDE — Vatican News (@vaticannews_es) January 11, 2024

Los llamó a cultivar "la confrontación y la escucha con el corazón abierto, sin excluir a nadie, a nivel político, social y religioso", para permitir a cada persona la participación en procesos de cambio y superar "los enfoques rígidos que separan".

Francisco pidió a los presentes que no se olviden de los pobres, inmigrantes, desocupados, los sintecho y "todos aquellos a los que la cultura del despilfarro convierte en basura". Recalcó la importancia de prestar siempre atención a los débiles. "La medida de una civilización se ve por cómo se trata a los más vulnerables", manifestó.

Definió que "una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar por las finanzas y los mecanismos del mercado".

El papa manifestó que "la solidaridad, además de ser una virtud moral, es una exigencia de justicia, que requiere corregir las distorsiones y purificar las intenciones de los sistemas injustos, también mediante cambios radicales de perspectiva en el compartir los desafíos y los recursos entre los hombres y entre los pueblos".

Solicitó a los participantes en el encuentro que no dejen de soñar. "No retrocedan, no se rindan, no dejen de soñar con un mundo mejor", les dijo.

Durante el encuentro el grupo Dialop presentó al obispo de Roma los resultados del trabajo durante los últimos diez años, con ayuda del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

A través de una declaración, Dialop valoró que más allá de límites religiosos e ideológicos, cristianos y marxistas "se reconocen hoy unidos en el compromiso por el fin de los conflictos armados en el mundo y la seguridad de los derechos humanos más elementales, para garantizar el equilibrio social y la paz a la humanidad".