Papa Francisco destaca genocidio contra indígenas en Canadá

El papa Francisco reconoció que lo que sucedió en las escuelas residenciales que la Iglesia Católica y otras iglesias cristiana dirigían en Canadá, contra los indígenas de la región “fue un genocidio”.

A su regreso a Roma, un periodista cuestionó al pontífice la razón por la que no se había referido como “genocidio” a la violencia ejercida contra los indígenas, en especial niños, en Canadá por parte de los representantes de la Iglesia.

“Es cierto, no usé la palabra porque no me venía a la cabeza, pero describí el genocidio y pedí perdón, perdón por esta actividad que es genocida“, respondió Francisco de acuerdo con Vatican News.

Por ejemplo he condenado esto, ¿no? Sacar a los niños y cambiar la cultura, cambiar la mente, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, digamos así, toda una cultura. Sí, es una palabra técnica genocidio pero no la he usado porque no me ha venido a la mente, pero he descrito que… pero es verdad, sí es genocidio”, refirió el papa Francisco.

“Sí, sí, tranquilos. Tú di que he dicho que sí, que ha sido un genocidio, gracias”, concluyó.

Por otra parte, Francisco ha dejado la puerta abierta a su dimisión, pero ha precisado que no está pensando en ello en la actualidad, aunque ha reconocido que tiene que reducir su actividad, especialmente en cuanto al ritmo de viajes.

"No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viaje que antes. Creo que, a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años.

Durante una rueda de prensa que tuvo lugar en el avión que lo lleva de regreso al Vaticano, señaló: "La puerta está abierta. Es una opción muy normal".

El jefe de Esado vaticano aseguró que no está pensando en dimitir ahora mismo, pero eso no significa que no pueda empezar a valorar esta posibilidad próximamente.