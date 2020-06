Gobierno de Uruguay solicita regreso de la DEA estadounidense

El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, aseguró este miércoles que se comunicó con la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) con el objetivo de que se instale en el país suramericano.

De igual forma, Larrañaga informó que ha mantenido contactos con "otras agencias de seguridad internacionales" para que también abran oficinas en la nación. Al respecto, la DEA señaló que se había marchado a Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri, porque “no encontró las respuestas que requería del Gobierno anterior".

“Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que tener y librar en el país", aseveró el ministro.

"A mi que no me vengan con ese tipo de confusiones de que las guerras del narcotráfico costaron miles de muertes en México; no se puede comparar de ninguna manera esa situación con la del Uruguay. Si no libramos esta guerra con toda decisión, con todos los costos que pueda tener, vamos a tener numerosos dramas en la vida nacional”, concluyó.

Consultado sobre la posibilidad de que operen agencias de este tipo en territorio uruguayo, Larrañaga argumentó que le parece importante porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el antecesor titular de la cartera durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, Eduardo Bonomi, le salió al cruce para indicarle que esa agencia estadounidense se marchó porque las autoridades y aparatos policiales uruguayos eran capaces de enfrentar por sí mismos al narcotráfico con la competencia requerida.