Universidad de Buenos Aires marchará ante medidas del gobierno

La Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un nuevo video en el que convoca este martes 23 de abril a la marcha en reclamo por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios.

LA UBA rechaza los recortes presupuestarios a las universidades públicas y las medidas del presidente argentino, Javier Milei, que impiden la inversión científica, tecnológica y educativa.

En momentos en que el país padece un 288 por ciento de inflación interanual, la universidad continúa con los fondos del año 2023, ya que el Milei no lo actualizó.

Estudiantes y profesores de la Universidad de #BuenosAires����, UBA, protestaron por los recortes de Javier Milei a esa casa de estudios. En tres meses podrían cerrar sus puertas pic.twitter.com/0PVoIRVcvS — teleSUR TV (@teleSURtv) April 22, 2024

Ante esos acontecimientos, la UBA se declaró en emergencia presupuestaria y tuvo que restringir el uso de electricidad y gas. Como las aulas y pasillos están oscuros, desde la última semana se han impartido clases en la vía pública. La universidad tampoco dispone de aire acondicionado, ni calefacción y los ascensores están reservados para personas con discapacidad.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que la universidad de Buenos Aires podría cerrar sus puertas durante el presente año, si las autoridades nacionales no abonan los fondos solicitados.

Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar, porque no hay forma de continuar. Si usted en su casa no tiene plata para comprar comida, no puede comer. Es así de sencillo”, afirmó Gelpi.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que prevé aplicar el protocolo antipiquetes.

Según el protocolo, las fuerzas de seguridad despejarán las vías bloqueadas con el empleo de armas no letales, registrarán a los participantes de las protestas mediante filmaciones para identificarlos, dándole prioridad a los líderes y las organizaciones, y podrá exigir que abonen el costo de los operativos.