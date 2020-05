UEFA planea culminar temporada 2019-2020 pese a Covid-19

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), con sede en Suiza, anunció este miércoles que planea culminar al Liga de Campeones de esta temporada.

La información la confirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien afirmó que el objetivo de la Asociación es concluir el periodo de fútbol 2019-2020, pese al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.

El plan de la UEFA es terminar la Liga de Campeones a "finales del mes de agosto" del presente año, indicó Ceferin.

La UEFA no ha emitido un comunicado oficial sobre la culminación de la Liga de Campeones pero el titular Caferin, expresó que "el 80% de las ligas europeas se van a reanudar. No veo por qué la Liga de Campeones y la Europa League no deberían disputarse".

Por ejemplo, la Bundesliga de Alemania se reactivó el pasado fin de semana, y realiza sus partidos a puertas cerradas al igual que gran parte de los campeonatos que se efectúan bajo controles sanitarios y pese al riesgo que representa la pandemia del coronavirus, para la cual no hay vacuna todavía.

Hasta el momento se han contabilizado 4.995.712 casos confirmados y 328.095 fallecidos por la Covid-19 en todo el mundo, según el reporte en línea más reciente de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, el presidente de la UEFA expresó, que "no veo por qué no se jugaría. No creo que el virus dure para siempre... Sabemos ya cosas sobre el virus. Soy optimista", subrayó.