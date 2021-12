UEFA realiza dos sorteos para definir octavos de la Champions

Un problema informático en el sorteo para definir los partidos de los octavos de final de la Champions, obligó a la Unión Europea de Federaciones de Fútbol (UEFA) a repetir el mismo, luego de resolver la controversia surgida.

LEA TAMBIÉN: Noruego Magnus Carlsen gana su quinto mundial de ajedrez

"A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA".

"Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será rehecho en su totalidad a las 15H00 horas locales", informa la UEFA en un comunicado.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Este error produjo que equipos que se enfrentaron en una etapa previa, se volvieran a encontrar cuando por reglamento está prohibido.

Esto afectó la elección de los potenciales oponente del Atlético de Madrid, ya que el Manchester United no fue incluido en ese grupo.

En el nuevo sorteo, el club español Real Madrid se enfrentará al francés PSG, donde milita el argentino Lionel Messi, tras su salida del Barcelona, en lo que será el mejor partido en la ronda de octavos.

Estos son los partidos que tendrán lugar en esta nueva fase, que reúne a los 16 mejores clubes del torneo.

Salzburgo vs. Bayern de Múnich

Sporting de Portugal vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético vs. Manchester United

PSG vs. Real Madrid

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool