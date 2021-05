UEFA Champions League: Chelsea y Manchester City a Estambul

La UEFA Champions League (UCL) hablará por tercera vez en su historia inglés original, ese con acento marcado que pronuncia cada palabra sin comerse ninguna y que generalmente no agrupa varias en una para que la charla sea más fluida, cual comida rápida.

Cualquiera sea el equipo ganador de la final en Estambul, entonará el tema "We Are The Champions" que compuso Freddy Mercury, icónico líder vocal de la agrupación Queen, como un himno para el fútbol y dedicado al Mánchester United el rival natural por ciudad del Mánchester City que será el que dispute la final de la Champions.

El martes pasado el City o equipo de los ciudadanos, dirigido por Pep Guardiola, había logrado su tiquete por primera vez en su historia como club a la final programada para Estambul a finales de mayo, tras vencer como local al París Saint German, el equipo de mayor renombre del fútbol francés, que se quedó en el camino a la que pudo ser su segunda final consecutiva tras haber disputado el título en 2020 con el Bayern de Alemania.

Por su parte este miércoles en Stamford Bridge, el histórico estadio de Londres inaugurado el 27 de abril de 1877, el equipo local Chelsea aseguró su llegada a Estambul tras derrotar en el partido de vuelta al Real Madrid, el equipo todopoderoso de la Champions League, torneo que ha ganado en 13 oportunidades, cuatro de ellas en la pasada década.

“Hoy demuestra que lo que hicimos fue historia porque no es fácil ganar la Champions. La Champions es esto; hoy se demostró que no es fácil”, dijo el brasilero Casemiro a la agencia EFE tras el encuentro en Londres.

Casemiro felicitó al Chelsea por el pase a la final y por el juego mostrado en la eliminatoria: “En los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, con dos oportunidades de Karim -Benzema-. Después, no hay explicación. Fueron mejores, jugaron mejor; no hay excusas. No hay vuelta atrás”

Por su parte el delantero alemán Timo Werner, autor del primer gol del Chelsea contra el Real Madrid, se enorgulleció del partido de su equipo y, sobre todo, de haber controlado el partido ante un grande como el club blanco.

"Nuestro equipo es increíble. Cómo hemos controlado el ritmo contra un equipo de jugadores de talla mundial. Somos jóvenes, pero no estúpidos para cometer errores tontos", declaró el jugador a EFE.

Además, bromeó sobre su gol, en el que aprovechó de cabeza un balón que su compatriota Havertz había estrellado contra el larguero.

"Tuve que esperar mucho a que el balón bajara. ¡Tardó horas! Pero fue un gol fácil", admitió el internacional alemán

Chelsea vs Mánchester City será la tercera final de la Uefa Champions League que se juegue entre clubes ingleses, las dos anteriores fueron en 2008 Manchester United - Chelsea 1-1 que ganó el United en la definición desde los 12 pasos y 2019 Tottenham - Liverpool 0-2.

El juego para definir la temporada 2020-2021 será el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía.

Ese día uno de los dos, Mánchester City o Chelsea, gritará al final ‘We are the champions my friend, no time for losers, because we are the champions of the world’