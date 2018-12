Argentinos piden con tuitazo que #LiberenAMilagro

Con los explotadores en el poder no hay Justicia Social

Con el FMI en la Rosada no hay independencia económica

Con los CEOS en los ministerios no hay Soberanía Política

Con presos políticos no hay Democracia ni República#LiberenAMilagro#NavidadSinPresxsPolíticxs pic.twitter.com/2PGIgPtOgu