Trump a migrantes: No van a entrar mientras sea presidente

Durante su intervención en el 74° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los migrantes que intentan ingresar a su país sin documentación: "No van a poder entrar mientras yo sea presidente".

El mandatario estadounidense aprovechó su discurso para arremeter contra grupos sociales, sistemas de Gobierno y países que supuestamente amenazan los intereses de su nación, entre ellos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte e Irán.

Inadmisibles acusaciones Pdte Trump vs #Cuba y Venezuela. Uso de la mentira caracteriza su gestión. Monroista y macartista. Habla como un emperador.158 congresistas piden su impeachment. Trata de distraer al mundo y a estadounidenses. Aburrido, no compite con Greta Thunberg #UNGA — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 24, 2019

De acuerdo con Trump, todas sus políticas están orientada supuestamente a defender la "estabilidad del mundo", "la libertad" y "la democracia". Sin embargo, inició su discurso alardeando del poderío militar de su país: "Estados Unidos es con diferencia el país más poderoso del mundo", pero confió en que Washington "no tenga que usar ese poder".

La OMC necesita "cambios drásticos" ante las acciones comerciales de China

Trump, ante el pleno reunido este martes en Nueva York, se refirió a la guerra comercial que mantiene contra China y aseguró que la Organización Mundial de Comercio (OMC) necesita "cambios dramáticos".

Insistió en acusar a China de negarse a la negociación y una reforma de su modelo comercial. Por este motivo, Trump justificó la imposición de grandes aranceles a los productos chinos.

"He dejado muy claro que no voy a aceptar un trato que no sea bueno para Estados Unidos", afirmó el mandatario.

Asimismo, aseguró que no dejará de lado su interferencia en los asuntos relacionados con Hong Kong y perseguirá que China cumpla con "promover la libertad y la vida democrática".

Entretanto, China ha expresado su interés en dejar de lado la guerra comercial y dio muestras al levantar algunas contramedidas para avanzar en la negociación. No obstante, el Gobierno del presidente Xi Jinging advierte que no aceptará injerencias en los asuntos internos, como la situación en Hong Kong.