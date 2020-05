Trump afirma que enviaría un ejército si quisiera ir a Caracas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes a la cadena Fox News que si quisiera ir a Venezuela no lo haría con “sigilo”, sino que enviaría a un ejército.

El mandatario, interrogado sobre su relación con la fallida incursión armada ocurrida el 3 de mayo en la región de La Guaira, al norte de Caracas, negó una vez más su relación con el hecho. Aseveró que "si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela, no sería así. Sería un poco diferente. Se llamaría una invasión".

Agregó que no operaría en secreto, porque el "sigilo" no es su estilo. "Yo no mandaría un pequeño grupo. No, no no, sería un Ejército", enfatizó. Asimismo, definió al grupo de atacantes como un "grupo rebelde", que "obviamente no fue dirigido por el general George Washington".

"No fue un buen ataque", dijo el presidente, al referirse a la denominada Operación Gedeón.

Además del mandatario otros funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el titular de Defensa, Mark Esper, ya habían negado la participación de la administración estadounidense en esta maniobra.

"Si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente", dijo Pompeo este miércoles. Sin embargo el Gobierno venezolano ha presentado pruebas que vinculan a EE.UU. con las acciones.

De momento dos ciudadanos de ese país fueron detenidos, relacionados con las fuerzas militares de Washington: Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, que ya han hecho algunas confesiones ante las autoridades venezolanas.

Denman dijo que participó por solicitud de Jordan Goudreau, director ejecutivo de la empresa estadounidense de seguridad Silvercorp, con sede en La Florida, y relacionada con otras incursiones fuera de EE.UU..

El detenido, quien entrenó a 60 personas en tres campamentos en Riohacha, al norte de Colombia, dijo que Goudreau es "comandado directamente por el presidente de EE.UU., Donald Trump".

Berry, por su parte, mencionó que entre los objetivos del plan se encontraba "asesinar" al presidente Nicolás Maduro.