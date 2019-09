Tormenta Karen se acerca a Puerto Rico e Islas Vírgenes

Jayuya: FLASH FLOOD WARNING in effect until 7 PM. Showers and thunderstorms are affecting this area. Flash flooding is occurring.

AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS en efecto hasta las 7 PM. Aguaceros y tronadas afectan esta área. Inundaciones repentinas están ocurriendo. #prwx pic.twitter.com/oX8Xh7vdom