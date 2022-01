Sismo de mediana intensidad sacude archipiélago chino de Taiwán

Automatically Plotted Shakemaps:

* 2022-01-03 17:47:19 (UTC+08:00, Taipei)

* Evt. 20220103174649, 30s after trig.

* Total 328 triggered stations



Note: These shakemaps are not yet confirmed, for reference only!#地震 #台灣 #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/a1PZEvwyOQ