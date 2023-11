Sondeo: 63,73 % de los venezolanos votaría por el PSUV

Un sondeo de la encuestadora Dataviva asegura que si las elecciones fueran mañana en Venezuela, el 63,73 por ciento de los ciudadanos de ese país votarían por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Polo Patriótico.

De acuerdo con la firma, el 12,09 votaría por candidatos de la Mesa de la Unidad (MUD), un 10,98 por ciento lo haría por candidatos opositores y el 13, 20 por ciento, por una política diferente.

“La preferencia por el PSUV y el Polo Patriótico duplica porcentualmente a la suma de los candidatos de oposición e independientes”, indicó Dataviva, y subraya que el PSUV continúa siendo la principal fuerza política del país suramericano.

Con respecto a las elecciones primarias de la oposición, que tuvieron lugar el pasado 22 de octubre, los resultados indican que el 80 por ciento de la muestra negó su participación en ese proceso, contra un tres por ciento que aseguró haber participado.

No obstante, un 17 por ciento dijo no concer que esas elecciones se estaban desarrollando, y un 70 por ciento manifestó que no no confía en los resultados que arrojó la elección.

En este sentido, el 95 por ciento de los encuestados refirió que las primarias de la oposición debieron ser organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual refleja, según Dataviva, la confianza con la capacidad de organización de ese organismo.

Asimismo, Dataviva precisa que para el próximo referendo consultivo sobre el Esequibo que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, un 68.88 por ciento de los participantes indicó que asistiría, y un 31,12 por ciento aseguró que no desea votar.

Del total de encuestados, un 34,97 por ciento se considera chavista, un 7,09 por ciento independiente pro-chavista, mientras un 8,93 por ciento se autodefine de la oposición.