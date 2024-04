Sectores populares en Argentina atraviesan situación crítica

En Argentina, un conjunto de organizaciones sociales se movilizó a las puertas del Ministerio de Capital Humano para visibilizar la situación crítica que están viviendo los sectores de la economía popular desde el arribo de Gobierno del presidente Javier Milei.

En la manifestación en demanda de alimentos y trabajo, miles de personas se expresaron en las calles de Buenos Aires ante el programa de ajuste que lleva adelante el Ejecutivo nacional. La marcha fue reprimida por fuerzas de seguridad, por lo que hubo heridos y detenidos.

El integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), Fidel Maric, declaró que “estas jornadas hay que estar replicando a lo largo y a lo ancho de la patria en toda la provincia, en distintos puntos, poniendo de manifiesto el daño que están haciendo las políticas del Gobierno nacional en cuanto a cuestiones básicas como son el alimento, las tarifas. Son políticas nefastas para el pueblo y nosotros nos ponemos firmemente a esto”.

Por su parte, el miembro del Movimiento Argentina Rebelde, Daniel Aguirre, explicó: “En particular, hay 44.000 comedores a nivel nacional que no están siendo atendidos. Eso significa que no le llega la comida a muchas familias de nuestro país que por lo menos tenían una comida diaria con estos comedores. Eso no está llegando, entonces no se está garantizando la alimentación mínima para nuestra población, está en este marco inflacionario donde está perjudicando a todos”.

Javier Martínez Ledesma, de la Central de Trabajadores de Argentina, indicó que “la verdad es que la situación ya no da para más. Nosotros queremos que el gobierno nos reciba, que el gobierno se siente a dialogar con nosotros, que nos proponga algún tipo de medida sobre qué piensan hacer con esta situación”.

Los integrantes de las organizaciones pidieron señales por parte del presidente Milei, la ministra de la cartera social, Sandra Petobello y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, Marianela Navarro dijo que “no tienen una predisposición a escuchar las demandas sociales, no solo gobiernan para las grandes transnacionales para el Fondo Monetario Internacional y pretenden que nuestro país se convierta una colonia norteamericana como en las peores épocas”.

Además, agregó: “Este plan no es nuevo, no ya se aplicó en la Argentina y dejó millones de excluidos que jamás volvieron al mercado formal de trabajo, así que frente a esta posición intransigente del estado lo único que queda es la movilización popular”

El coordinador del Movimiento Socialista de los Trabajadores Teresa Vive, Nahuel Orellana, recalcó la importancia de unificar “esas luchas y nos parece importante que la CGT y la CTA tienen que llamar a un paro general que es la única manera con un plan de lucha de pararle la mano al gobierno nacional y a ese plan de ajuste”.

La única respuesta que recibieron fue la represión en un operativo diseñado por la policía federal y de la ciudad que contó con balas de goma, gases y carros hidrantes sobre los ciudadanos.

Hubo más de 10 detenidos y decenas de heridos, inclusive periodistas, mientras persiste la falta de asistencia a comedores y merenderos que afecta a las familias de los barrios más empobrecidos del país.