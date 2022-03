Rusia alerta sobre suministro de armas de la OTAN a Ucrania

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, alertó este miércoles sobre el suministro de armas a Ucrania por parte la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual podría ser motivo de un posible incidente, añadió.

En este sentido, Grushko acusó que el verdadero objetivo de la OTAN es buscar un enemigo con el objetivo de seguir con sus planes extensionista en el Este de Europa.

"Al mover sus fronteras a nuestras fronteras, solo estaban buscando un enemigo, al decir que necesitan defenderse de una gran amenaza del Este, necesitamos armas allí, necesitamos aumentar los presupuestos militares, este es el significado y el propósito de OTAN", continuó.

#PODCAST��️| Las tropas rusas tomaron el control total de la ciudad ucraniana de #Jersón, sin dejar de garantizar la seguridad de la población; asimismo, autoridades de #Ucrania���� y #Rusia���� todavía no confirman la reanudación de las negociaciones→ pic.twitter.com/GsYd6SfQYb — teleSUR TV (@teleSURtv) March 2, 2022

“Pero al mismo tiempo, crearon vulnerabilidades para ellos mismos”, dijo Grushko. "Cada expansión de la alianza en realidad empeoró su seguridad", comentó en declaraciones al canal de noticias Rossiya-24.

Sostuvo que Occidente se olvidó de sus propios intereses de seguridad en busca de una expansión geopolítica en nuevas áreas.

"Occidente se imaginó a sí mismo como el ganador de la Guerra Fría y decidió que solo él podía establecer sus propias reglas", dijo el vicecanciller.

"Un orden basado en reglas no es realmente derecho internacional, por supuesto. Este es el orden que se concibe en Bruselas, Washington y otras capitales", remató.

"Estamos extremadamente preocupados sobre esos programas de entregas de armas. Todo en esta situación [con #Ucrania] es muy peligroso así es que no hay garantías que no habrán incidentes [con la #OTAN]” Alexander Grushko, #Vicecanciller de #Rusia pic.twitter.com/ewTqVRUdkr — Cangrejo_Alejo (@Cubanattorney75) March 2, 2022

"Ciertamente, surgen riesgos. Y, por supuesto, estamos extremadamente preocupados por el programa de suministro de armas (a Ucrania), y todo es muy peligroso en esta situación", precisó.

"No hay garantías de que no habrá incidentes, y tampoco de que éstos no puedan escalar en una dirección absolutamente no deseada, pero definitivamente, hemos escuchado a la OTAN decir que no tiene ningún plan o intención, y esto es al menos una manifestación de la razón".

"Esto demuestra que al menos algo de sentido común está presente en las acciones de la OTAN", dijo Grushko en respuesta a si existe ahora el riesgo de un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN.

"Ciertamente, estamos interesados ​​en que la OTAN asuma una posición que salvaguarde sus propios intereses nacionales. Todos los mensajes al más alto nivel han sido enviados", comentó el diplomático.