Putin acusa a Occidente de realizar guerra híbrida contra Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que "recientemente, la actividad del bloque militar de la OTAN en su conjunto ha aumentado bruscamente” y que importantes fuerzas estadounidenses, incluida la aviación, se han trasladado a las fronteras con su país, así como ha aumentado el número de tropas de la alianza en Europa Oriental y Central.

El mandatario realizó estas declaraciones al presidir una reunión en el Ministerio de Defensa ruso este martes, donde también indicó que “occidente sigue librando una guerra híbrida contra Rusia”; en tanto, “suministra a Kiev información de inteligencia en tiempo real y transfiere armas".

En ese sentido, aseguró que la naturaleza agresiva de la OTAN ya no puede ocultarse, pues, las pretensiones de supremacía mundial están explícitamente consagradas en los documentos estadounidenses.

De acuerdo con el líder del Kremlin, los estadounidenses estaban muy asustados por el acercamiento de Rusia a Europa, pues consideran que deberían ser los dueños allí. “Todo el tiempo han estado asustando: aquí, la malvada Rusia los amenaza", sostuvo Putin.

Sin embargo, aseguró que los líderes europeos no creen que Rusia vaya a entrar en guerra contra Europa. "He hablado con muchos líderes y me dicen: '¿Por qué nos asustan? Entendemos que Rusia no va a entrar en guerra con Europa'. No vamos a luchar contra Europa ni siquiera ahora", afirmó.

En dicha línea, remarcó que Estados Unidos "arrastró" deliberadamente a Rusia y Europa al conflicto en Ucrania. En cuanto a esta última nación, el dirigente ruso reiteró que Moscú no tenía otra opción y Washington se aprovechó de la situación.

"Simplemente no podíamos comportarnos de otra manera. O teníamos que entregarlo todo y ver cómo se lo comían todo, devorando todo lo que era nuestro, nuestra herencia rusa autóctona. No podíamos hacerlo, y ellos se dieron cuenta de que no podíamos hacerlo, pero lo hicieron a propósito", aseguró.

A su vez, indicó que EE.UU. está explotando descarada y despiadadamente a Europa para sus propios intereses, trasladándoles la carga de la responsabilidad financiera y de los pagos.

Mientras, señaló que la nación norteamericana quiere hacer con Rusia lo mismo que hizo con Europa: dividirla en pedazos.