Ataque de Ucrania a Belgorod cobra la vida de mujer y su hijo

�� The death toll from the collapse of a multi-story residential building in Russia's Belgorod due to Ukrainian shelling has risen to 19, Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov said on Monday.



यूक्रेनी गोलाबारी के कारण रूस के बेलगोरोड में एक बहु-मंजिला आवासीय इमारत के ढहने… https://t.co/qXF4iZZWJq