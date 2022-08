Miles de moscovitas despiden a periodista asesinada Daria Dúguina

Familiares, amigos y decenas de compañeros, conocidos de Daria Dúguina se dieron cita este martes en el centro televisivo Ostankino para despedir a la periodista, mientras el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que no habrá "piedad" contra los organizadores del asesinato.

Miles de moscovitas se acercaron esta mañana al velatorio de Dúguina, a la que la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin, condecoró de manera póstuma con la Orden Al Valor.

Los dolientes, muchos de ellos con flores, ofrecieron sus respetos a Dúguina en un salón del centro Ostankino TV de Moscú, donde un retrato suyo en blanco y negro se colocó sobre su féretro abierto. Duguin y su esposa, ambos vestidos de negro, se sentaron junto al ataúd de su hija.

El Comité de Investigación de Rusia informó que un artefacto explosivo con 400 gramos de TNT fue colocado en la parte inferior del coche, en el lado del conductor, y que la periodista Daria Dúguina, que estaba al volante, falleció en el acto

“Ella no tenía miedo, la verdad, y la última vez que hablamos con ella en el festival de la Tradición, me dijo: papá, me siento una guerrera, me siento una heroína … quiero estar con mi país. Quiero estar del lado de las fuerzas de la luz”, dijo el padre de la fallecida, Alexander Dugin.

Agregó que quería criar a su hija de la forma en que veía el ideal de una persona. "Desde la infancia, las primeras palabras que le enseñamos fueron Rusia, nuestro estado, nuestra gente", recordó Dugin.

Se presume que la víctima no era el objetivo del ataque. Daria Dúguina junto a su padre, Alexander Dúguin, regresaban de un festival. Al salir, padre e hija intercambiaron vehículos y en el camino el vehículo de Daria explotó ante los ojos de su padre.



Fuente: Sputnik pic.twitter.com/yOVfJJNFrn — SANA en Español (@Agencia_Sana) August 21, 2022

Por su parte, en rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores ruso apuntó: "Considero que fue un crimen bárbaro para el que no puede haber ningún perdón".

Lavrov recordó que el Servicio Federal de Seguridad (FSB), acusó este lunes directamente a Ucrania del asesinato y se está investigando el crimen.

Ucrania niega cualquier responsabilidad en la muerte de Dúguina y rechaza la acusación rusa.

La periodista y política rusa murió este sábado al estallar una bomba instalada en su vehículo mientras conducía en una autopista en las afueras de Moscú.