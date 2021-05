Rescatan al futbolista Francisco Duarte de un incendio en hotel

La noticia que le da la vuelta al mundo mezcla fútbol, Covid-19 y una tragedia que se evitó gracias a la intervención de los bomberos de Buenos Aires, Argentina.

El protagonista es Francisco Duarte, jugador de Rentistas de Uruguay, equipo que llegó a Buenos Aires para enfrentar a Racing Club por Copa Libertadores.

Duarte, que junto a Damián Malrechauffe y Andrés Rodales, fue separado del grupo de jugadores tras haber dado positivo en coronavirus en los testeos que se realizaron al ingresar al país, se trasladó al Hotel de las Américas, ubicado en la calle Libertad al 1000, sitio elegido como centro de aislamiento por recomendación médica.

El encargado de la sanidad del equipo había solicitado su ubicación en un hotel distinto al del resto del plantel. La delegación de Rentistas está alojada en un hotel de Puerto Madero.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

Pero lo que se esperaba fuese una noche tranquila se convirtió en una pesadilla para los jugadores, especialmente para Duarte quien se salvó de perecer en el incendio del piso 11, donde estaba su habitación y debió ser rescatado por los bomberos por el hidroelevador.

“Pude abrir la ventana y pararme en un escaloncito porque no había balcón. Estuve unos 30 minutos ahí, para mi fueron como tres o cuatro días”, dijo Duarte a la prensa local al relatar lo ocurrido.

“Estaba durmiendo y empecé a escuchar unos ruidos al lado y ahí me despierto. Estaba todo lleno de humo, quiero salir y no puedo porque había mucho humo negro y un calor que me abrazaba y no podía salir. Por suerte no entré en desesperación, mantuve un poco la calma, abrí la ventana y logre salir”, amplió.

“Pude agarrar un pantaloncito y una remera, agarré mi teléfono, pero no pude mandar un mensaje, no tenía la cabeza para pensar en eso. Los bomberos llegaron muy rápido, estuve diez minutos sin los bomberos y ahí es cuando llegan ellos”, concluyó.

La cuenta oficial de la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires publicó un video en el que se ve a un hombre colgado de la ventana acorralado por las llamas del incendio que se había originado en el piso de su habitación.

El jugador fue hospitalizado por precaución y su estado de salud es bueno, según informó un dirigente de Rentistas en declaraciones a TyCSports.

Duarte forma parte del platel del club Rentistas, de Uruguay, que llegó a Argentina para enfrentar a Racing Club por la sexta y última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.