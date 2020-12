Reportan aumento de feminicidios en Colombia en 2020

El Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista informó en su último reporte un incremento de los crímenes contra la mujer y la violencia de género.

El grupo reveló un incremento del 9.4 por ciento de los feminicidios en comparación con igual período del año anterior, situación agravada debido al confinamiento social por la pandemia de la Covid-19.

Según el informe, esta situación dejó al menos a 198 menores huérfanos y en el momento en el que se cometió el delito, 12 de las mujeres estaban embarazadas.

De igual forma se dio a conocer que la mayoría de casos se presentaron en septiembre, cuando se registraron 86 femicidios y 25 femicidios en grado de tentativa, es decir, que las mujeres no murieron pero quedaron en un estado de salud delicado.

La coordidanora del observatorio, Estadía Rivera, precisó que los departamentos en los que más se registran feminicidios son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y la capital nacional, Bogotá.

La violencia contra las mujeres y niñas en Colombia aumentó durante la pandemia, ya que en la mayoría de los casos, los agresores comparten vivienda con sus propias víctimas. Mira este video y conoce herramientas para que logremos disminuir las cifras. #Únete pic.twitter.com/Vv9DLERW00 — ONUMujeresCol (@ONUMujeresCol) December 11, 2020

Sin embargo, la organización aclaró que no tiene reportes de casos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no es seguro que no se haya presentado este delito, sino que la falta de registro se puede deber a que no fueron denunciados.