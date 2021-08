Indepaz reporta asesinato número 282 de firmantes de paz en Colombia

El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó este lunes el asesinato del firmante del Acuerdo de Paz colombiano, Hernán Estiven Vázquez Gutiérrez, en el municipio de El Paujil, departamento Caquetá.

El cuerpo de Hernán fue encontrado con impactos de balas en la vereda Concordia. Según refleja Indepaz, se contabiliza como el firmante número 282 asesinado tras el acuerdo y el número 33 solo en 2021.

Vázquez era parte de la Zona Veredal de Transición y Normalización Heber Mosquera, localizada en el municipio Puerto de Asis en Putumayo.

Se conoció que el ultimado cursaba estudios de medicina fuera del país, específicamente en Cuba.

Al respecto, la senadora Victoria Sandino lamentó la muerte de Hernán Velázquez, de quien afirmó conocer de sus estudios en la isla.

Los organismos comunicaron que se encontraba de licencia por unas semanas en Colombia, pues regresaría el 28 de agosto para continuar sus estudios.

“Es el exguerrillero 281 que hace parte de este genocidio que ocurre con la indiferencia del Estado. ¡Exigimos la implementación integral del Acuerdo!”, publicó en sus redes sociales.

La región de Paujil tiene presencia del Grupo Armado Organizado (GAO-r) de la segunda Marquetalia Frente 62 Fernando Díaz y el Bloque suroriental de Gentil por medio del frente primero dos grupos exinsurgentes.

La Defensoría del Pueblo ha emitido en el departamento Caquetá cuatro alertas tempranas, la AT 001/19, AT 028/20, AT 007/20 y la más reciente AT 001/21 donde se advirtió sobre la expansión, control e imposición de pautas de comportamiento con el objetivo de lograr posicionamiento mediante la violencia.