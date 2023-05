Relator de la ONU confirma exceso de fuerza represiva en Perú

El Relator Especial de la ONU para el Derecho de Expresión, Reunión y Asociación Pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, confirmó en un informe presentado el miércoles el uso excesivo de fuerza policial y militar en las protestas sociales de Perú.

En conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en Perú, el funcionario y jurista llamó al gobierno a ser transparente en las investigaciones que se cursan sobre las muertes de civiles durante las protestas antigubernamentales.

Nyaletsossi Voule orientó que las pesquisas “se realicen de manera independiente y que incluyan a las víctimas para saber exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza”.

��#EnVivo #ConferenciaDePrensa

Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de la ONU presenta informe preliminar sobre la situación del #DerechoALaProtesta en el Perú.https://t.co/3Bd9LhvZoU — CNDDHH ���� #NiUnMuertoMás (@cnddhh) May 17, 2023

"No queremos impunidad, queremos transparencia y que se rinda cuentas. Vamos a seguir atentos para poder asegurarnos de que las investigaciones vayan de acuerdo al derecho internacional", indicó.

El alto representante de la ONU sugirió que "el Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva".

Asimismo, insistió en que para superar esta "situación crítica", el país debe emprender diversas reformas políticas que incluyan los reclamos de las personas que se sienten "abandonadas" por el Estado, por su condición de pobreza, discriminación o desigualdad de oportunidades.

El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, concluyó su visita en Lima (Perú) y aseguró que hubo un uso excesivo de la fuerza en las protestas antigubernamentales.https://t.co/xUKjXiON4l — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 18, 2023

Además, reiteró que es "muy importante" comprender la raíz de las protestas, el porqué las personas marcharon a las calles y aseguró que fue un motivo tanto político como económico y social. "Las protestas fueron una expresión de las profundas brechas con las que cuenta el país".

El relator recorrió el país andino por espacio de 10 días en los que visitó distintas ciudades y comunidades y se entrevistó con diversas autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, y actores de la sociedad civil.

Al finalizar el periplo declaró que "sí hubo uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte (de manifestantes) y que también hubo (más) violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron", declaró el funcionario.

El estallido social en Perú surgió tras el fallido autogolpe de Estado ejecutado por el presidente Pedro Castillo, catalogado por el relator de la ONU como una "interrupción del orden inconstitucional" que hasta ahora ha provocado 77 muertos, 49 de ellas tras enfrentarse directamente con las fuerzas del orden.

A propósito, Nyaletsossi Voule confesó que durante su estancia en el país sudamericano visitó al expresidente Pedro Castillo en la prisión especial de alta seguridad en la que permanece tras su destitución por el Congreso el 7 de diciembre de 2021.

“Puedo asegurarles que está en buenas condiciones, aún cuando tenga algunos reclamos que justamente los he hecho llegar al Gobierno: no he visto una persona que no está bien tratada”, dijo y consideró una muestra de transparencia del Gobierno que le haya permitido reunirse con el exgobernante.