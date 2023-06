Registran 19 focos de gripe aviar en Brasil

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA, siglas en portugués) de Brasil confirmó el jueves seis nuevos focos de influenza aviar altamente patógena (H5N1), elevando a 19 el número de confirmados en aves silvestres en Brasil.

“La detección de un nuevo subtipo del virus no está relacionada con focos confirmados de alta patogenicidad (H5N1) en aves silvestres en los estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, no requiere la aplicación de medidas de emergencia y no comprometer el estatus de Brasil como país libre de IAAP” acotó el informe.

Según el Departamento de Salud Animal de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, la detección fue resultado de las acciones previstas en el Plan de Vigilancia de Enfermedades y Gripe Aviar de Newcastle, y es fruto del trabajo del sistema de vigilancia en salud animal.

Ocorrência de influenza aviária em ave de vida livre em Minas Gerais é de baixa patogenicidade. A detecção foi decorrente das ações previstas no Plano de Vigilância de Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

En este sentido, la cartera sanitaria refuerza que la influenza aviar de baja patogenicidad no es una enfermedad que deba ser notificada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y no trae restricciones al comercio internacional de productos avícolas brasileños.

El informe además alertó a la población a evitar el contacto directo, sin la protección adecuada, con aves enfermas o muertas, llamó a notificar de inmediato a la agencia estatal de sanidad animal o a la Superintendencia Federal de Agricultura toda sospecha de la enfermedad en aves domésticas o silvestres, incluyendo la identificación de aves con signos respiratorios.

“Estos virus circulan normalmente en poblaciones de aves silvestres, principalmente acuáticas, en todo el mundo, causando enfermedad leve o asintomática en aves domésticas y silvestres”, resaltó la cartera sanitaria.