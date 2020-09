Rechazan fallo de archivar caso de abuso sexual en Perú

Víctimas de violencia sexual rechazaron este jueves en Perú la decisión de un fiscal de archivar una denuncia colectiva en la que manifiestan haber sido abusadas por el director y profesor de teatro Guillermo Castrillón.

El fiscal Marcos Guzmán Baca justificó no proceder con una investigación en este caso -primera acusación colectiva en Perú contra un abusador sexual- tras considerar que las 16 víctimas no están lo suficientemente traumadas. De acuerdo con el funcionario público, las mujeres no denunciaron los ataques en su momento, no mostraron los debidos daños emocionales o físicos, e incluso mantuvieron su vida y su trabajo con normalidad.

De acuerdo con una de las denunciantes, Daniela Rotalde, el fiscal desestimó por la misma razón los casos bien distintos de cada una, en lugar de revisarlos para discernir cuál podía constituirse en denuncia penal, y hasta ignoró un correo electrónico de Castrillón en donde reconocía un acto de abuso y pedía perdón por el mismo.

Señora Fiscal Zoraida Ávalos, me sumo al pedido de las 15 víctimas a quienes el Fiscal Guzmán Baca desestimó su denuncia a Guillermo Castrillón por delito contra la libertad sexual. Necesaria investigación más rigurosa y con enfoque desde la perspectiva de la victima #AgendaMujer pic.twitter.com/qHBeFTI8Ev — Arlette Contreras (@arlettecontrers) September 14, 2020

Entre otras cuestiones, Rotalde y demás víctimas también objetan que, si bien la investigación se hizo con criterios de "confidencialidad", en su resolución el fiscal empleó los nombres completos de ellas, pese a que varias aún no han dado testimonio público y llevan un tratamiento distinto.

Ante la intención de archivar la demanda, las víctimas apelaron por otra Fiscalía para que se realice de nuevo la investigación. También, se impugnó la decisión de Guzmán Baca con la esperanza de revertirla y que el caso pueda convertirse en denuncia penal, según la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta.

A juicio de la funcionaria, detrás de este asunto hay "un sistemático caso de violencia sexual" y "una clara demostración de la ausencia de un sistema de justicia especializada con enfoque de género".

La Ministra refiere, además, que se ha de "trabajar directamente con las y los fiscales" para lograr "un adecuado abordaje de los casos de violencia", que abarque "la erradicación de estereotipos desde la denuncia hasta la sentencia".

Un señalado violador

Durante años y pese a no estar adecuadamente acreditado, Guillermo Castrillón fue profesor de teatro y director en producciones artísticas, por lo que mantuvo con las víctimas una relación jerárquica y de poder.

Según las denunciantes, en sus "clases" empleaba "técnicas" que incluían desnudar a las actrices, manosearlas y otros actos lesivos a su dignidad. También habría abusado a una fémina que se quedó inconsciente en su casa durante una fiesta.

En lo que respecta al fiscal, ninguno de los hechos relacionados por las víctimas constituiría un probable delito porque estas eran adultas cuando esos incidentes sucedieron y no muestran una "afectación" emocional "compatible" con los delitos.

El fiscal, además, interpretó que las mujeres dieron su "consentimiento" o no tuvieron "un comportamiento razonable" como víctimas de abuso sexual porque algunas no expresaron al supuesto agresor su negativa en el momento de los hechos, no le reprocharon inmediatamente sus actos o mantuvieron un trato "cordial" con él.