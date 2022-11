FIFA denuncia hipocresía de Occidente por sus críticas a Qatar

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA), Gianni Infantino, acusó este sábado a los países occidentales de hacer un ejercicio de "hipocresía" por criticar la situación de los DD.HH. en Qatar con vistas a la celebración del Mundial de Fútbol sin atender a su propio pasado histórico.

En una comparecencia ante los medios, Infantino ha añadido: "Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante".

"Por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente", declaró el presidente de la FIFA.

El máximo responsable del Mundial de Fútbol reprochó a los europeos que critican el historial de derechos humanos de Qatar y defendió la decisión de último minuto del país anfitrión de prohibir la venta de cerveza en los estadios donde se lleven a cabo los partidos del torneo.

“Si no puedes beber cerveza durante tres horas, creo que puedes sobrevivir. Hay muchos países que prohíben el alcohol en los estadios, como Francia, pero como es un país musulmán, eso es un problema", afirmó.

Infantino también defendió la política migratoria del país, elogió al Gobierno por dar empleo a miles de migrantes y afirmó que existe una "doble moral" en su continente de origen.

"¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades?. Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios", indicó.