Delantero francés Benzema causa baja de Qatar 2022 por lesión

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó que el delantero Karim Benzema sufrió un desgarro muscular durante los entrenamientos de este sábado, por lo que no podrá participar en el Mundial de Qatar 2022, el cual comienza este domingo.

Luego de que los médicos confirmaron la gravedad de la lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, Benzema causó baja para la copa del mundo, agregó la FFF.

“El delantero del (español) Real Madrid se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial", señaló la FFF en un comunicado.

Esta era la primera ocasión en que el delantero galo participaba en una sesión de entrenamiento junto con sus compañeros de la selección debido a que había guardado reposo por un problema diferente.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement ��#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Durante el entrenamiento, Benzema sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda, por lo que acudió a una clínica de Doha, capital de Qatar, donde se sometió a una resonancia magnética, que confirmó la lesión, que tardará unas tres semanas en superar.

El entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, quien mostró su tristeza por la situación, deberá decidir en las próximas horas si convoca a un nuevo jugador en reemplazo de Benzema.

"Estoy extremadamente triste por Karim, que había convertido este Mundial en un objetivo esencial. Pese a este nuevo contratiempo para la selección francesa, mantengo total confianza en mi equipo. Vamos a hacer todo lo posible para lograr el desafío inmenso que nos espera", externó el técnico.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien ����❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

Benzema, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram: "En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!".