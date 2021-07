Revelan que software israelí espió a decenas de periodistas

El software espía privado Pegasus, de uso militar de Israel para vigilar a terroristas y delincuentes, fue utilizado para hackear celulares de más de mil periodistas, activistas y políticos de todo el mundo, reveló una investigación realizada por el Proyecto Pegasus.

El trabajo, coordinado por Forbidden Stories, con sede en Francia, y en el que participaron 17 medios y organizaciones, logró identificar a más de 1.000 personas en más de 50 países de una lista de 50.000 números de teléfono.

El medio Aristegui Noticias reveló que al menos 25 periodistas de México aparecen como objetivos de clientes que -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018)- compraron y operaron el sistema de espionaje Pegasus, desarrollado por NSO Group.

La empresa israelí declaró a los periodistas que hicieron la investigación que el programa Pegasus fue diseñado para perseguir a criminales y terroristas, además de que solo es vendido a gobiernos.

Según el desglose hecho por el trabajo periodístico, entre los números identificados aparecen varios miembros de la familia real de Arabia Saudita, 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y dos mujeres cercanas al periodista saudita Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en 2018.

También figuran números de varios jefes de Estado y primeros ministros, y de más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales.

Entre los periodistas sujetos a un posible espionaje por parte de los clientes de Pegasus aparecen reporteros de los medios CNN, AP, The New York Times, The Wall Street Journal, Le Monde, Financial Times y Al Jazeera.

Sputnik precisó que casi un tercio de los números –unos 15.000– pertenece a personas de México, entre los que hay políticos, sindicalistas y reporteros.