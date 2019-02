Protestas en Haití contra Gobierno cumplen séptimo día consecutivo

Las protestas en Haití en contra del actual Gobierno llegan a su séptimo día consecutivo, mientras que las autoridades descartan que se produzca una renuncia del primer ministro Jean Henry Céant ni de otros funcionarios del Gobierno.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Haití declara estado de emergencia económica

Los manifestantes también exigen la renuncia del actual presidente Jovenel Moisé, que, aseguran, ha dejado solo al pueblo. Consideran que es la única posibilidad de dar estabilidad a la nación en donde se vienen registrando protestas consecutivamente.

"Nosotros no queremos un presidente que no haga nada por nosotros, no tenemos hospitales, no tenemos nada. Con un dólar americano ya no se puede comprar nada y su valor es de 85 gourdes", dijo un haitiano a Prensa Latina.

Las protestas tomaron un nuevo auge luego de que se difundiera un informe sobre la gestión de Moise que revela mal manejo de los recusos del país caribeño.

En la ciudad de Aquín, al sur de Puerto Príncipe, unos 80 reos escaparon en medio de las protestas, mientras que en otros poblados y en la capital siguen las manifestaciones en rechazo al Gobierno.