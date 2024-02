Agricultores españoles protagonizan cuarta jornada de protestas

Los agricultores españoles inician este viernes su cuarta jornada y los cortes de carreteras empezaron a primera hora de la mañana, mientras la llamada plataforma 6F, que se desmarca de las organizaciones agrarias oficiales, llama a tomar la capital española desde la próxima medianoche.

De acuerdo a los medios de prensa locales, los agricultores siguen con sus consignas: oposición a las políticas verdes que les impone la Unión Europea, defensa de unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.

La noche del jueves, mientras había tractores ' en las calles de Oviedo y Pamplona (norte), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, aseguró durante una entrevista que hay una situación "latente" en el ámbito europeo en la que se presentan "retos de futuro complicados".

De hecho, en la misma entrevista añadió que "no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad" de tal forma que o los productores tienen rentabilidad "o no hay futuro". Además, el ministro hizo una defensa de la Política Agrícola Común (PAC): "Si la PAC no existiera, tendríamos que crearla porque después de 60 años es un seguro de renta".

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA convocaron actos de protesta en tres capitales de provincia, mientras que la plataforma 6F convocó frente a las Delegaciones del Gobierno central en las diferentes regiones españolas.

De acuerdo a los organizadores, también el sábado seespera se una con un paro la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas españoles autónomos y pequeñas y medianas empresas; en marzo de 2022 ya promovió una huelga de veinte días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución del país.

Las fuerzas de seguridad detuvieron desde el martes a 20 personas en el marco de las protestas que están protagonizando los agricultores en distintos puntos del país e identificaron para propuesta de sanción administrativa a 5.264.