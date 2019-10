Transportistas se suman a protestas en Chile

Las protestas en Chile contra el sistema neoliberal impuesto en la nación continúan este viernes, con la participación de transportistas que rechazan el cobro excesivo en las autopistas urbanas de Santiago de Chile.

La protesta vehicular, que tomó las principales vías de la capital chilena, fue convocada por el movimiento No Más TAG, con el respaldo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

La manifestación inició a las 07H00 (hora local) y se desarrolló con la ocupación de una o dos vías, para permitir la libre circulación de los vehículos.

#AHORA ��| A esta hora se desarrolla masiva protesta vehicular en las principales autopistas de Santiago de Chile convocada por el movimiento #NoMasTag ����https://t.co/tqMKHfl0b4 #LaMarchaMasGrandeDeChile ���� pic.twitter.com/7eTM3uxas6 — teleSUR TV (@teleSURtv) October 25, 2019

"No estamos llamando al bloqueo, para no perjudicar a la ciudadanía. La idea del movimiento es sumar personas, no tener personas en contra", aseguró el coordinador de No Más TAG, Andrés Alarcón.

Los transportistas aseguran que al mes deben pagar altas sumas de dinero para poder circular por las autopistas de la capital chilena y califican este sistema como "el robo del siglo".

Este es el TAG contra el cual el sector de transporte protesta hoy en #Chile, un dispositivo para pagar en las casetas, el monto depende tanto de los kilómetros entre cada caseta como del horario, en horario de alto tránsito puede hasta triplicar sus precios. #RenunciaPiñera pic.twitter.com/1MUppqx7Jh — Alina Duarte (@AlinaDuarte_) October 25, 2019

Entretanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también convocó a una movilización para este viernes en contra de las políticas neoliberales y las represiones por parte de las fuerzas de seguridad.

�� https://t.co/KNBXs282XO | #ChileNoSeRinde ��️ Multitudinarias y transversales concentraciones se realizarán este viernes 25 de octubre. En la capital, los escenarios serán: Plaza Los Héroes a las 12:00 y Plaza Italia a las 17:00 #ChileQuiereCambios �� https://t.co/vBC02v37FD pic.twitter.com/xlSY8qXn3b — CUT Chile (@Cutchile) October 25, 2019

Se espera una concentración masiva en la Plaza Italia a las 17H00 (hora local), donde esta última semana se ha registrado la represión policial.

Las protestas en Chile se mantienen pese a los toques de queda decretados por el presidente Sebastián Piñera. Hasta el momento, se reportan 18 muertos y miles de detenciones, así como violaciones de derechos humanos.