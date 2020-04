Prórroga de confinamiento en El Salvador genera controversia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en su cuenta de Twitter que sancionó la ley de prórroga de estado emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa el cual tendrá vigencia de otros 15 días como medida para mitigar el riesgo de contagio con la pandemia del coronavirus.

El decreto de estado de emergencia en El Salvador aprobado por el mandatario dio inicio el pasado 21 de marzo como estrategia de erradicación del Covid-19. Dicha medida que reglamenta la cuarentena obligatoria tenía vigencia hasta el 16 de abril por lo que la Asamblea Legislativa salvadoreña expidió una prórroga que estará reglamentada hasta el próximo 1 de mayo.

Por su parte, distintas organizaciones sociales han criticado el decreto de confinamiento obligatorio toda vez que ordena a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional capturar y privar de libertad por 30 días en centros de cuarentena o carcelarios a las personas que incumplan el reglamento.

La prórroga a la Ley de Emergencia ya fue sancionada por este servidor y publicada en El Diario Oficial.



Oficialmente empiezan a correr los 15 días de prórroga. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 17, 2020

En ese sentido el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunció el abuso de poder por parte del presidente Bukele al obligar a la fuerza pública a detener arbitrariamente a los ciudadanos e hicieron el llamado al Gobierno a no utilizar la crisis sanitaria que enfrenta el país para violentar los derechos de la ciudadanía, ejecutando acciones no contempladas en el marco constitucional.

A su vez el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, indicó en su cuenta de twitter refiriéndose al presidente salvadoreño que “una crisis de estas características no debe usarse para violentar los derechos de los ciudadanos, no puede estar tomando decisiones que rompan el marco constitucional”.

Advierto al presidente de la República que una crisis de estas características no debe usarse para violentar los derechos de los ciudadanos, NO puede estar tomando decisiones que rompan el marco constitucional.#ElSalvador #LoÚltimo #EmergenciaNacional #EnDesarrollo #CODVID19 — Oscar Ortiz (@oscarortizsv) April 16, 2020

No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de El Salvador sentenció una resolución que obliga al presidente Bukele, a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) a proteger los derechos humanos y les prohíbe en cualquier circunstancia “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”.

Sin embargo, el mandatario salvadoreño manifestó que no cumplirá ningún fallo de ninguna institución ni proyectos de ley de ningún partido que trate de eliminar su decreto ya que considera que las medidas implementadas son para salvar la vida de sus connacionales.

"No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir" aseveró Bukele.