Principales festivales de cine se unen en evento por Youtube

"We Are One: A Global Film Festival" une a programadores, artistas y contadores de historias para entretener y reconfortar a las audiencias de todo el mundo" señaló la directora ejecutiva de Tribeca Enterprises, Jane Rosenthal.

Los principales festivales del cine del mundo se unirán en un evento virtual denominado "We Are One: A Global Film Festival", organizado por Youtube y Tribeca.

LEA TAMBIÉN: Festival de Cannes anuncia celebración web de mercado de filmes

Según un comunicado emitido este lunes por la directora ejecutiva de Tribeca Enterprises, Jane Rosenthal, una veintena de reconocidos certámenes cinematográficos, como San Sebastián, Cannes, Berlín o Venecia, tendrán lugar en el festival de cine digital inédito a transmitirse entre el 29 de mayo y el 7 de junio de este año.

El "We Are One: A Global Film Festival" cuenta con una programación digital de diez días de duración y representa una alternativa ante la pandemia del nuevo coronavirus que ha provocado el cierre de salas y la suspensión de los eventos públicos relacionados con la gran pantalla.

#WeAreOne #WeAreOneGFF



Los principales festivales de cine del mundo se unen a @YouTube para anunciar 'We Are One: A Global Film Festival' producido por @Tribeca Enterprises



Beneficios destinados al Fondo de Respuesta Solidaria a la Covid-19 @WHO������



ℹ️https://t.co/2922YLLvvR pic.twitter.com/rMTra3M1MD — Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) April 27, 2020

Los fondos que recaude este festival en línea y gratuito del cine serán dirigidos a la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que participen en la lucha contra la Covid-19.

Además, Rosenthal indicó que "'We Are One: A Global Film Festival' une a programadores, artistas y contadores de historias para entretener y reconfortar a las audiencias de todo el mundo" en un contexto de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Además de los festivales antes mencionados, también participará en el evento organizado por Youtube y Tribeca​​​​​​, este último, junto a otros prestigiosos festivales como el de Annecy, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, y Toronto.

La pandemia de la Covid-19 ha traído consigo consecuencias demoledoras para toda la industria del cine a nivel mundial y ha afectado directamente a los festivales más importantes del mundo del séptimo arte que ahora consideran posibilidades entre la suspensión, la cancelación o la postergación de sus eventos previstos para este año.