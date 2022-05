Pdte. mexicano rechaza política de exclusión de EE.UU.

López Obrador afirmó que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos haga la invitación a todos los países.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos de la celebración de la IX Cumbre de las Américas.

LEA TAMBIÉN: Honduras rechaza exclusión de países en Cumbre de las Américas

En este sentido, el mandatario afirmó durante su habitual conferencia de prensa matutina que: “Yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca se sostuvo que no se han girado invitaciones”.

De igual forma, López Obrador añadió que: “A mí no me han invitado formalmente y no han girado invitaciones a nadie, vamos a esperarnos, sería un hecho histórico muy importante".

A partir de ello, apostó por la pluralidad al manifestar que: “No es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias. Eso es la democracia".

Al mismo tiempo, recalcó que la política exterior de México se basa en la autodeterminación de los pueblos, así como en el principio de independencia y soberanía de los estados mientras rechazó las pretensiones hegemónicas de los EE.UU.

#ConferenciaPresidente | Jueves 12 de mayo de 2022 https://t.co/CieLX4pdsc — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 12, 2022

A su vez, el jefe de Estado mexicano rechazó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba hace más de 60 años y que perjudica de manera especial al pueblo.

En consonancia con ello, el presidente instó a los EE.UU a abandonar la política hostil hacia Cuba mientras señaló que: “esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio, que lo decía Gabriel García Márquez".

El jefe del Ejecutivo mexicano apuntó este martes que no asistiría a la IX Cumbre de las Américas si EE.UU continuaba con su política de exclusión, y que, en cambio, enviaría al canciller Marcelo Ebrard.