Presidente mexicano defiende políticas energéticas públicas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su defensa a la política pública energética frente a las críticas de quienes buscan privatizar el sector y denunció a empresas extranjeras por presionar en ese sentido.

En su conferencia de prensa matutina correspondiente a este lunes, el mandatario se refirió a la campaña en España y Estados Unidos, según la cual, su Gobierno está en contra de las fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, lo cual desmintió.

Aclaró que el Gobierno de México no está en contra de la energía renovable, sino que la prioridad no la puede tener el sector privado, sino las iniciativas públicas, pues las privadas son el negocio para obtener enormes ganancias, mientras las estatales son para servir al pueblo y no aumentar las tarifas.

Hay un país más justo y digno en el que no se tolera la corrupción ni la impunidad. Conferencia matutina. https://t.co/6TMffBTEf9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 26, 2020

Dijo que el mal viene de atrás, cuando los Gobiernos anteriores, en especial los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hicieron todo lo posible por quebrar a la Comisión Federal de Energía (CFE) en favor de la privatización y en particular de empresas como Iberdrola, Repsol y Shell.

Frente a las prácticas de generación tradicionales a partir de combustibles o del agua, hicieron negocios con los empresarios para instalar plantas de generación de energía eólica y solar a las cuales dieron preferencia sobre la CFE.

Las dejaron deteriorar para que contaminaran aún más y no se renovaron nunca porque el propósito era eliminar la CFE; las fueron convirtiendo en chatarra y subutilizando, y hasta las hidroeléctricas no contaminantes fueron catalogadas plantas no priorizadas.

Estamos fortaleciendo a @Pemex y a la @CFEmx como lo manda la Constitución.



Se acabó el tiempo donde el Estado se dedicaba a favorecer a empresas particulares.



“Los únicos negocios que deben importarnos son los negocios públicos”: presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/Z1fguQiioe — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2020

Como las de energía renovable no pueden producir permanentemente, es decir, si no hay ni aire ni sol, los contratos indicaban que había que pagarles igual aunque no entregaran energía, y entonces solamente en esos períodos era que se priorizaba la producción de la CFE. Todo era un robo y un chantaje, expresó el mandatario.

Dijo que es muy bueno este debate para poner al desnudo las verdaderas intenciones de esas grandes transnacionales Iberdrola, Repsol y Shell, y se vea bien claro por qué es justo cambiar esa política de saqueo; si no lo hacemos, a finales de este mismo sexenio ya no existirían ni la CFE ni Pemex y toda esa riqueza sería privada, extranjera.

Iberdrola, dijo, se convirtió en un monopolio con precios elevadísimos y no se puede permitir que lo sea. Ahora estamos poniendo orden y nos sirve de orgullo digan que estamos protegiendo a la CFE.

“A mi no me pagan para proteger a Repsol o Iberdrola”, dijo en referencia al expresidente Calderón quien fue contratado por ellas inmediatamente del término de su mandato.