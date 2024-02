Presidente Maduro ratifica que en Venezuela el camino es el diálogo y la paz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este lunes que en la nación suramericana el camino es el diálogo y la paz, destacando la amplia participación de sectores en la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional (AN) para definir el cronograma electoral de este 2024.

Durante su programa Con Maduro +, el jefe de Estado aseveró que el diálogo en la AN ha sido "tan abarcante" que también fue convocado el sector extremista de la oposición venezolana.

"Más amplio en ningún país. Un diálogo tan abarcante, que se convoca inclusive a ellos que tratan de matarnos y de derrocarnos violentamente, (...) Sólo en Venezuela, ese es el camino, el camino del diálogo y la paz", enfatizó.

Además, precisó que una vez que ya se completó el proceso de diálogo, el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, hará público el documento de consenso firmado y se lo entregará al Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El Poder Electoral fijará el cronograma, fijará la fecha de las elecciones porque en Venezuela, en el 2024, digan lo que digan, llueve, truene o relampaguee, hay elecciones presidenciales", afirmó el Ejecutivo.

Oficina de DD.HH. de la ONU

El presidente Maduro manifestó que la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH.) en Venezuela no volverá al país hasta que no rectifique.

"De ser una Oficina de Asesoría Técnica que debe respetar las instituciones, asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo.

El jefe de Estado aseguró que "Venezuela no está para colonialismo judicial" y que "hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”, afirmó.

Defensa del Esequibo

El mandatario también se refirió al Acuerdo de Ginebra, que cumplió 58 años, y reiteró que sólo a través de este mecanismo "se restablecerán los derechos soberanos de Venezuela sobre el Esequibo”.

“Sigue creyéndolo ¡oíste ExxonMobil!, nosotros estamos aquí, cuando quieras y donde quieras, pero a ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil, deben saberlo”, manifestó y agregó que el Acuerdo de Ginebra prevalecerá.

Rechazo a amenazas

El Ejecutivo enfatizó que el país no pude depender "ni de licencias, ni de sanciones" y que el pueblo venezolano "no lo va a detener ninguna amenaza".

“Nosotros no podemos depender de los gringos, para nada. Ni de licencias, ni de sanciones. Nosotros tenemos que depender de nuestra creatividad, de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestro trabajo, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de crear. Al pueblo venezolano no lo va a detener ninguna amenaza, ningún ultimátum, ninguna sanción”, declaró.

Además, destacó que el 93 por ciento de los empresarios repudian los ultimátum, las amenazas y las sanciones.

Visita de cancilleres de Rusia y Türkiye

El jefe de Estado informó que este martes se espera la llegada al país del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, quien se encuentra de gira por la región, y que trae un mensaje de su homólogo Vladímir Putin.

Asimismo, anunció que a finales de esta semana se prevé la visita a la nación suramericana del ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.