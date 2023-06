Presidente Lula rechaza imposiciones de la UE para acuerdo con Mercosur

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó este viernes las imposiciones neocoloniales de la Unión Europea para el acuerdo con Mercosur y abogó por acuerdos comerciales más justos entre los países.

En su intervención en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global, celebrada en París, el dignatario brasileño subrayó que “es inadmisible que tengamos una asociación estratégica y exista una carta adicional amenazando a un socio. ¿Cómo vamos a solucionarlo?”, en referencia a un requisito instaurado por la UE.

“No es posible que nosotros tengamos una asociación estratégica, y haya una carta adicional que haga amenaza a un socio estratégico”, manifestó Lula da Silva sobre la misiva enviada por la UE a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) en la que establece un embargo para el país que no cumpla con el Acuerdo de París.

Al estancarse el acuerdo con la UE producto de la deforestación que se incrementó con el Gobierno de Jair Bolsonaro, Lula ya se había quejado de la carta adicional hace diez días, cuando se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseverando que “la premisa que debe existir entre socios estratégicos es la de confianza mutua y no de desconfianza y sanciones”.

En relación a la cooperación entre América Latina, el mandatario acotó en el encuentro de este viernes que “hay gente que se asusta cuando hablo de crear nuevas monedas en nuevos comercios. No sé por qué Brasil y Argentina tienen que hacer comercio en dólares, por qué la gente no puede hacerlo en nuestras monedas. No sé por qué Brasil y China no pueden hacer en nuestras monedas, por qué tengo que comprar dólar”.

Asimismo, la posición de Lula da Silva ratificó que “no es posible que en una reunión con tantos presidentes de países importantes no aparezca la palabra desigualdad. Desigualdad en salarios, raza, género, educación, salud”.

El paso del presidente brasileño por Italia y Francia, tuvo como principal objetivo abogar por la paz mundial y la lucha contra el cambio climático.