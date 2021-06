Jair Bolsonaro es multado en Sao Paulo por no usar mascarilla

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo Eduardo Bolsonaro, junto con otros políticos fueron multados en la ciudad de Sao Paulo este sábado por no llevar mascarillas durante la marcha en motocicleta Aceleremos por Cristo, informaron medios locales.

Convocada por el mandatario como parte de su campaña presidencial rumbo a las elecciones del próximo año, la multa se produjo por no respetar el uso obligatorio de mascarilla en esa urbe, estipulado en decreto estatal y resolución del Departamento de Salud desde mayo de 2020; y ascendió a 552,71 reales, unos 108 dólares.

El dignatario, su hijo, y otros diez políticos, entre ellos los ministros de Infraestructura, de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología, al frente de una caravana de más de 1.000 motocicletas, fueron sancionados tras quebrantar medidas preventivas ya conocidas y recomendadas por las autoridades sanitarias internacionales, como el uso de máscara y distanciamiento social", explicó el Gobierno de dicho estado.

- Maior passeio motociclístico do Brasil.

- Obrigado São Paulo.

- Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/UAK65z2Z7X — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 12, 2021

Esta es la segunda ocasión en que Bolsonaro, reconocido por minimizar la gravedad de la Covid-19, es multado por este concepto. En mayo pasado había infrigido normativas similares en el municipio de Açailandia, estado de Maranhão, por no portar la mascarilla y provocar aglomeración durante un acto político.

Hace tres semanas el mandatario participó en un recorrido similar por Río de Janeiro y pronunció un discurso a sus seguidores sin taparse la boca y la nariz, además de solicitar el pasado jueves al Ministerio de Salud un estudio de factibilidad para que el uso de mascarilla no sea más obligatorio en personas vacunadas o curadas del coronavirus.

"No podemos vivir toda una vida con esa opresión. Si la persona se curó o está vacunada no veo necesidad. ¿Vamos a ser rehenes de la máscara hasta cuándo?", cuestionó Bolsonaro, quien llamó de "hipócritas" a los gobernadores y alcaldes que multan las personas por no usar el tapabocas, pero que "no dan ejemplo".

Sin embargo, Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de la Covid-19, con 17.300.000 de contagios y 484.000 fallecidos, además de una media ligeramente ascendente de 65.000 nuevos casos diarios durante la última semana, según datos aportados en redes sociales por las autoridades sanitarias de la nación.