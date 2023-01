Presidente argentino rechaza ocupación inglesa de las Malvinas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, rechazó este martes la ocupación británica de las Islas Malvinas, la cual “debería avergonzar a todo el mundo” en el marco del 190 aniversario de la usurpación del archipiélago por el Reino Unido.

Durante el evento en el que fue inaugurado frente al Edificio Libertador un monumento conmemorativo al respecto construido por el Astillero Tandanor, el mandatario señaló que este espacio “nos recuerda el derecho y la obligación que tenemos”.

En este sentido, manifestó que la reclamación de la soberanía y la integridad territorial “es algo que debería llamar la atención de los más poderosos del mundo, porque en el siglo XXI que se manifieste un acto de colonialismo de esta naturaleza solamente debería avergonzar al mundo”.

��️"Que en el siglo XXI se manifieste un acto de colonialismo de esta naturaleza solamente debería avergonzar al mundo. Seguiremos insistiendo una y otra vez con que son argentinas". El presidente @alferdez en la inauguración de un monumento conmemorativo de las Islas Malvinas. pic.twitter.com/9wcjP0N2Wp — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 3, 2023

"La patria no va a estar absolutamente integrada, mientras esas islas no sean definitivamente argentinas. Malvinas nos une, y esto es absolutamente así, y en ese reclamo no hay diferencias partidarias, no debe haberlas", expresó Fernández.

De igual forma, apuntó que "tenemos un deber para con la memoria y con el futuro, porque en esas tierras hay riqueza argentina”, entretanto, destacó que sólo teniendo el territorio se podrá disfrutar de manera plena.

��️"Que el mundo lo sepa: queremos esas tierras en favor de la paz, del desarrollo del país, por los argentinos que dieron su vida y porque la lucha de ustedes no haya sido en vano". El presidente @alferdez en la inauguración de un monumento conmemorativo de las Islas Malvinas. pic.twitter.com/wsfNkZ2oD9 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 3, 2023

Al mismo tiempo, el jefe de Estado suramericano enfatizó que el gobierno británico utiliza al archipiélago como "un escenario propicio para armarse en el Atlántico Sur, donde lo bélico no tiene cabida".

Finalmente, Fernández concluyó expresando que Argentina aspira al territorio en favor del desarrollo del país, porque “se quedaron argentinos que dieron su vida por esas tierras y queremos esa tierra para que la lucha de ustedes no haya sido en vano”.