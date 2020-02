Parlamento portugués aprueba despenalización de la eutanasia

Foram hoje aprovados na generalidade os projetos apresentados para regular as condições especiais para a prática de eutanásia não punível. O projeto do @psocialista teve 128 votos a favor, o do @EsquerdaNet 126, o do @Partido_PAN 122 e os do @OsVerdes e da @LiberalPT cada. pic.twitter.com/jts0Fc35a2