Pdte. Castillo plantea eliminar inmunidad gubernamental en Perú

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que el poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado, en aras de la transparencia.

¿Quieren transparencia e investigación?, entonces hay que someternos todos, el poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público, para transparentar al país y trabajar de la mano, dijo Castillo al anunciar el proyecto.

Sobre la investigación iniciada, dijo que “Yo no he robado, ni robaré un centavo al país, no he venido para eso” y se declaró objeto de persecución política.

Castillo dio el anuncio durante la clausura del Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto. En ese sentido, manifestó que todos los funcionarios deben someterse a cualquier investigación que se abra, además de actuar con probidad.

El mandatario afirmó que también será vigilante respecto al trabajo de los ministros de Estado y que estos trabajen de la mano con las autoridades regionales y locales de todo el territorio nacional.

Durante su intervención, el mandatario recalcó que durante su Gobierno la voz del pueblo nunca será ignorada y manifestó que se vienen impulsando los consejos de ministros descentralizados para escuchar, de manera directa, las demandas de las autoridades y de la población en general.

De otro lado, el presidente Castillo, manifestó que existe una persecución política irracional contra él, por lo que cuestionó también que la Fiscalía haya ido a Palacio de Gobierno, lo cual puede denigrar hasta su propia familia.