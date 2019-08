Malone consigue presea histórica para Islas Vírgenes Británicas

Chantel Malone���� is the Lima 2019 Pan American Champion !!!!



The athlete from British Virgin Island won the Long Jump with 6.68meters!!



�� Chantel Malone���� 6.68

�� Keturah Orji ���� 6.66

�� Tissana Hickling ���� 6.59 pic.twitter.com/5pWUWjZJNB