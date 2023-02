Supremo peruano rechaza anulación de proceso contra Pedro Castillo

El poder Judicial de Perú declaró este miércoles infundada la cuestión previa presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo que tenía el objetivo de anular el proceso investigativo en su contra por el presunto delito de rebelión.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no reconoció el pedido, el cual argumentaba que se había violado su derecho de defensa a partir de que no fuera realizado el antejuicio político durante la vacancia.

El pasado 17 de enero, durante una audiencia pública encabezada por el juez Juan Carlos Checkley Soria, el ex mandatario señaló que "mi derecho a la defensa y a las pruebas fue vulnerado por este Congreso de la República”.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada cuestión previa planteada por #PedroCastillo para anular investigación en su contra por presunto delito de rebelión (alternativamente conspiración) porque supuestamente no se le realizó antejuicio político. pic.twitter.com/XHTBeZvmZH — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 1, 2023

En este sentido, Castillo cuestionó “¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie”.

“Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo”, añadió.

Por su parte, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, destacó que las disposiciones emitidas por el Congreso no seguían el trámite de antejuicio, el cual se encuentra establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.

El pasado 7 de diciembre, el Congreso destituyó a Castillo luego de que este intentara disolver la instancia legislativa. Actualmente, el ex mandatario permanece privado de libertad en la prisión de Barbadillo.