Corte Suprema peruana ratifica prisión preventiva para Castillo

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú ratificó este jueves la medida de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión.

El Poder Judicial de Perú dio la información a través de su cuenta en la red social Twitter, explicando que se "declaró infundada la apelación planteada por la defensa de exmandatario".

Por otra parte, el ente acotó que el tribunal, presidido por el juez César San Martín Castro, confirmó la medida de comparecencia con restricciones para el exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez, a quien también le impuso "impedimento de salida del país por 18 meses".

La defensa de Castillo acotó que el recurso fue presentado porque el antejuicio no fue realizado conforme al derecho, pues se hizo en un día, mientras que el reglamento del Congreso establece que este proceso debe durar por lo menos dos semanas.

En la víspera, durante la audiencia de apelación del proceso, el exmandatario rechazó las acusaciones en su contra y aseveró que "yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie".

El expresidente Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre, después que anunció la disolución temporal del Congreso, convocara a elecciones para ese ente y declarara un Gobierno de excepción.

Posteriormente, el Congreso destituyó a Castillo y juramentó a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como la nueva mandataria.

Sectores de la población salieron a las calles en las regiones peruanas para manifestar su apoyo a Castillo y pedir su libertad, exigir el cierre del Congreso, la denuncia de Boluarte, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.

Las fuerzas de seguridad peruanas han reprimido estas movilizaciones y, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, casi 30 personas fallecieron.