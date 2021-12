Congreso de Perú aprueba censurar al ministro de Educación

Con 70 a favor, 38 en contra y siete abstenciones, el pleno del Congreso de Perú aprobó la moción de censura al ministro de Educación (Minedu), Carlos Gallardo.

LEA TAMBIÉN: Postergan citación a Pedro Castillo por ascensos militares

El Legislativo aprobó el pedido interpuesto por los congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

El Parlamento consideró pertinente separar al titular de la cartera de Educación del cargo. Gallardo debe presentar su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo, quien tendrá un plazo máximo de 72 horas para aceptarla.

Con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el #PlenoDelCongreso aprueba la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo. pic.twitter.com/ICfd8BvUlH — Congreso del Perú ���� (@congresoperu) December 21, 2021

"En consecuencia se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República", manifestó María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya consideró que el ministro de Educación debe ser censurado por las irregularidades presentadas en la evaluación de docentes.

“El proceso debió anularse; no lo hizo, y tuvimos que dar una ley para poder anularla. Ese es el motivo de la censura: si no puede dar soluciones administrativas en protección de los gremios no merece permanecer en el puesto”.

"En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla", declaró este lunes Gallardo en conferencia de prensa.

El titular de la cartera fue censurado por los nombramientos cuestionados en la cartera que lidera y la filtración de la prueba de nombramiento docente.

Renovación Popular considera que Gallardo no es la persona idónea para desempeñar las funciones al frente de la cartera al ser una persona "más que cuestionada" al pertenecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación de Perú.