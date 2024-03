Película Oppenheimer es la ganadora de la ceremonia de los Oscar

La cinta Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se convirtió en la gran ganadora de la ceremonia de entrega de los Oscar, en su edición 96, que se llevó a cabo este domingo en el Teatro Dolby en Hollywood de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Oppenheimer, que narra la historia de la creación de la bomba atómica por parte de Robert Oppenheimer, se llevó siete estatuillas, entre ellas la de mejor película, mejor dirección (para Nolan), mejor actor principal (para Cillian Murphy) y de reparto (para Robert Downey Jr.).

La cinta también fue reconocida en las categorías de mejor banda sonora; mejor fotografía y mejor edición.

To close out the night, the Academy Award for Best Picture goes to... 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/nLWam9DWvP — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

El filme Pobres criaturas, dirigido por Yorgos Lanthimos, fue otra de las que destacó en la ceremonia al recibir cuatro premios: mejor actriz para Emma Stone; mejor diseño de vestuario; mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería.

Al recibir su premio, Stone, quien estuvo acompañada de estrellas como Charlize Theron, Rita Moreno, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, y Sally Field, manifestó: "Las mujeres sobre este escenario, las mujeres en esta categoría. Esto se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes, y eso es lo mejor de hacer películas”.

La cantante Billie Eilish logró su segundo Oscar en categoría de mejor canción original por "What I Was Made For?" de Barbie. En 2022, recibió la estatuilla por "No Time To Die", el tema compuesto para Sin Tiempo para Morir, de la saga del Agente 007.

Lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2024 entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (Ampas):

Mejor Película

Oppenheimer

Mejor Director

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Actriz

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Mejor Actor

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto

Da’ Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Mejor Canción Original

"What I Was Made For? (From Barbie: The Movie", de Billie Eilish

Mejor Banda Sonora

Oppenheimer

Mejor Sonido

Zona de Interés

Mejor Corto de Ficción

La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson

Mejor Fotografía

Oppenheimer

Mejor Documental

20 días en Mariupol

Mejor Corto Documental

La última tienda de reparaciones

Mejor Edición

Oppenheimer (Jennifer Lame)

Mejores Efectos Especiales

Godzilla Minus One

Mejor Película Internacional

Zona de Interés

Mejor Diseño de Vestuario

Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Producción

Pobres Criaturas

Mejor maquillaje y peluquería

Pobres criaturas

Mejor Guion Adaptado

American Fiction (Cord Jefferson)

Mejor Guion Original

Anatomía de una caída (Justine Triet, Arthur Harari)

Mejor Película Animada

El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki

Mejor Corto Animado

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko